На Урале организуют онлайн-конференцию по вопросам инклюзивной культуры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Международная конференция, посвященная организации инклюзивной культуры в цифровом пространстве, пройдет в декабре в Уральском федеральном университете (УрФУ) в ходе подготовки к выставке International Inclusive Expo 2023 года. Эксперты из разных стран в формате онлайн обсудят вопросы инклюзии в трех областях - компьютерные науки, педагогика и психология, сообщили ТАСС в пресс-службе АНО "Белая трость", которая выступает организатором научно-практической конференции "Экстрабилити как феномен инклюзивной культуры. Формирование инклюзивной культуры в цифровом пространстве".

"Основная особенность этой конференции в том, что она инклюзивная, а не про инклюзию. Главная ценность [конференции] - взаимодействие, которое будет организовано в онлайне и на международном уровне. Проводим мы конференцию в рамках подготовки международной выставки International Inclusive Expo в 2023 году. Первая часть конференции пройдет в декабре в УрФУ, а вторая часть в мае в Иерусалиме (Израиль) в колледже Дэвида Ялина", - сказали в пресс-службе, уточнив, что формат конференции предполагает обязательное участие в ней людей с инвалидностью, которые смогут пообщаться с представителями научной, педагогической среды.

Мероприятия состоятся 10-11 декабря, чтобы принять в них участие, необходимо зарегистрироваться до 5 декабря на сайте extrability.urfu.ru. В дни конференции более 10 экспертов из США, Германии, Великобритании, России, Латвии, Израиля и Швеции проведут практические семинары. 11 декабря будет организована экскурсия в гибридном формате в Екатеринбургский театр оперы и балеты, она станет практическим примером к одному из докладов про инклюзивный туризм, отметили в пресс-службе.

В этом году конференция пройдет в третий раз. Одной из ее особенностей станет выпуск сборника материалов мероприятия на языке, доступном людям, испытывающим трудности в чтении или понимании текста. "Это позволит использовать легкий для понимания способ выражения речи, а также облегчит восприятие материала представителям социально исключенных групп", - добавили в пресс-службе.

Некоммерческая организация "Белая трость" была основана в Екатеринбурге в 2012 году людьми с инвалидностью, имеющими опыт работы на "открытом" рынке труда. Сейчас организация занимается развитием социальной активности людей с инвалидностью, людей, преодолевающих зависимость, людей пожилого возраста и их окружения.