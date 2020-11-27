Пожар на ферме в Курганской области ликвидировали

ТАСС, 27 ноября. Пожар на ферме в селе Тагильское в Курганской области ликвидирован, удалось спасти 40 животных, 20 - погибло. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС в пятницу.

Ранее ТАСС сообщал, что, по предварительной информации, погибли около 20 голов крупного рогатого скота, среди людей пострадавших не было. Информация о пожаре поступила 26 ноября в 21:35 мск, в 22:23 мск была объявлена локализация пожара на площади 1 000 кв. метров.

"Ликвидация открытого горения - в 00:39 местного времени (02:39 мск - прим. ТАСС)", - рассказали в пресс-службе.

В МЧС уточнили, что пожарным удалось спасти 40 голов крупного рогатого скота, но 20 животных погибли. К тушению пожара было привлечено 19 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС 11 человек и 3 единицы техники. "Причина пожара устанавливается", - добавили в пресс-службе.