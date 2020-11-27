В Тюмени арестовали мужчину, обвиняемого в истязании падчерицы

ТЮМЕНЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Мужчину, систематически избивавшего свою малолетнюю падчерицу на протяжении нескольких лет, заключили под стражу в Тюмени, следственные органы дадут юридическую оценку бездействию матери, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Тюменской области.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Тюменской области 37-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ ("Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что обвиняемый с 2018 по 2020 год систематически истязал падчерицу 2008 года рождения, "за малейшую провинность и плохое поведение наносил девочке побои".

Не выдержав издевательств, в ноябре 2020 года девочка убежала из дома, о причинах побега она рассказала полицейским.

Следователем проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначено проведение судебно-медицинской и других экспертиз, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Также следственными органами СК России будет дана юридическая оценка бездействию матери и действиям органов профилактики в части полноты и своевременности осуществления ими контроля за условиями жизни и воспитания ребенка в семье, уточнили в пресс-службе.