На единственной переправе через Обь на Ямале открыли движение транспорта

ТАСС, 27 ноября. Движение для всех видов транспорта открыто на ледовой переправе через реку Обь в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона в пятницу.

"27 ноября с 12:00 на ледовой переправе Салехард - Лабытнанги открывается движение для всех видов транспортных средств общей массой до 3,5 тонн, для гусеничных - общей массой до 5 тонн. Движение по переправе осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме", - сообщил начальник отдела содержания и ремонта автомобильных дорог ГКУ "Дорожная дирекция ЯНАО" Владимир Щепин.

Несмотря на теплую погоду подрядная организация наморозила необходимую толщину льда и открыла движение в срок. В прошлом году ледовую переправу для проезда открыли на неделю раньше - 20 ноября. "Также сегодня с 20:00 суда на воздушной подушке "Нептун-23" прекращают перевозку пассажиров", - уточнили в департаменте.

Переправа через Обь - единственный наземный способ добраться до административного центра ЯНАО Салехарда. Население города составляет около 50 тыс. человек. Летом из Салехарда в Лабытнанги и обратно можно добраться на пароме, зимой - по ледовой переправе, а в межсезонье - с помощью вездеходов на воздушной подушке и вертолетов.