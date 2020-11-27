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Пандемия COVID-19

Ученики девятых классов в Свердловской области вернутся к очному обучению 30 ноября

Сейчас очно обучаются учащиеся первых-пятых, а также 11-х классов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Очное обучение в школах возобновится для учеников 9-х классов в Свердловской области в понедельник, 30 ноября, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в своем аккаунте в Instagram в пятницу.

Сейчас очное обучение организовано для учащихся первых-пятых классов, а также для учеников 11-х классов, которым необходимо готовиться к экзаменам. Ученики 9-х классов вернутся в школы также для более качественной подготовки к экзаменам.

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"Мы со специалистами, в том числе с санитарными врачами, проанализировали эпидобстановку и решили, что это сделать [вернуть очное обучение для 9-х классов] возможно. С понедельника, 30 ноября, девятиклассники вернутся в школы, сейчас готовится указ по этому поводу", - написал он, уточнив, что соблюдение мер безопасности - обязательное требование, и в случае ухудшения ситуации школьники будут вынуждены вернуться на дистант.

Учащиеся шестых-десятых классов пока остаются на дистанционном обучении.

Общее количество зафиксированных в Свердловской области за время пандемии случаев новой коронавирусной инфекции составляет 45 174. Последние несколько дней число заразившихся приближается к 400, за последние сутки зафиксировано 399 случаев. В области продолжает действовать масочный режим в местах массового скопления людей и ряд ограничительных мер. Самоизоляция для людей из групп риска продлена до 7 декабря.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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