Ученики девятых классов в Свердловской области вернутся к очному обучению 30 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Очное обучение в школах возобновится для учеников 9-х классов в Свердловской области в понедельник, 30 ноября, сообщил губернатор Евгений Куйвашев в своем аккаунте в Instagram в пятницу.

Сейчас очное обучение организовано для учащихся первых-пятых классов, а также для учеников 11-х классов, которым необходимо готовиться к экзаменам. Ученики 9-х классов вернутся в школы также для более качественной подготовки к экзаменам.