Производство кислорода на Среднем Урале более чем в пять раз превышает потребности региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Объемы производства медицинского кислорода в Свердловской области превысили потребность в них инфекционных госпиталей. Избытки кислорода поставляются в соседние регионы, сообщил губернатор области Евгений Куйвашев в своем официальном Instagram-аккаунте .

"В Свердловской области кислород производят на пяти предприятиях, мощность двух крупнейших - "КриоГаз" и "Линде Уралтехгаз" - составляет 215 тонн в сутки. При этом общая потребность инфекционных госпиталей, развернутых в больницах региона, в медицинском кислороде составляет 40 тонн ежедневно", - написал Куйвашев. Таким образом, объем производства медицинского кислорода в области более чем в 5 раз превышает потребности местных медучреждений.

Губернатор отметил, что избытки кислорода Свердловская область поставляет в субъекты Уральского федерального округа, Башкирию и Пермский край.

По его словам, в ближайшее время еще одно свердловское предприятие должно пройти регистрацию, на нем планируют производить еще 165 тонн кислорода в сутки.

По данным оперативного штаба региона, на 27 ноября в Свердловской области с начала пандемии зафиксировано 45 174 случая новой коронавирусной инфекции. Общее число выписанных достигло 37 377, умерли 997 человек.