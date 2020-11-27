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Пандемия COVID-19

В государственных организациях Свердловской области отменили новогодние корпоративы

Власти региона планируют рекомендовать поступить так же всем работодателям
© Александр Алпаткин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Корпоративы в честь Нового года отменены в государственных учреждениях Свердловской области из-за пандемии коронавируса. Об это сообщил глава региона Евгений Куйвашев в Instagram в пятницу.

"Вероятнее всего, будем рекомендовать всем работодателям отменить новогодние корпоративы. На государственных предприятиях и в учреждениях их совершенно точно не будет", - сообщил он.

В Свердловской области с ограничениями разрешены занятия спортом на открытых пространствах, работают фитнес-центры, введен масочный режим в общественных местах и транспорте. Открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха, парки и скверы. С ограничениями работают кафе и рестораны.

С начала пандемии в Свердловской области зафиксировано 45 174 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выписано 37 377 человек, умерли 997.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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