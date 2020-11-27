Два из пяти регионов Урала обновили суточный рекорд по коронавирусу

С начала пандемии в Свердловской области зафиксировано 45 174 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выписано 37 377 человек, умерли 997. В Югре всего заразились 33 685 человек, выздоровели 28 596, умерли 394.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Свердловская область и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, согласно данным оперативных штабов регионов, обновили суточный максимум заражения коронавирусом с начала пандемии. Специалисты подтвердили инфекцию у 399 свердловчан и 211 жителей ХМАО.

В остальных регионах Урала статистика также демонстрирует рост. Если в Челябинской области в сентябре, по данным областного Минздрава, статистика не превышала 100 новых случаев в сутки, то в октябре показатель вплотную подобрался к 180, а в ноябре перешагнул за 200, максимальным значением стало 261 подтверждение за 26 ноября. На утро 27 ноября всего в Челябинской области зафиксировано 25 819 случаев коронавируса, продолжают лечение 8 126 человек, всего 16 804 пациента выздоровели и выписаны из больниц.

Рост заражения в Тюменской области наблюдается с 6 октября, когда, по данным регионального оперативного штаба, было зарегистрировано более 100 случаев заражения за сутки. На данный момент суточный максимум в регионе зафиксирован 23 ноября - 173 случая заражения коронавирусом. На 27 ноября общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило 17 780 человек, выздоровели 13 171, умерли 131.

Аналогичная ситуация в Курганской области, где также с начала октября начался резкий рост случаев коронавируса. 4 октября число выявленных за сутки случаев впервые за всю пандемию пересекло отметку в полсотни (53), тогда как ранее продолжительный период за сутки медики фиксировали порядка 30 случаев. С 6 ноября число выявляемых за сутки случаев ковида перешагнуло отметку в 90 (91), а уже 19 ноября - сотню.

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) последнюю неделю фиксируется от 194 до 199 случаев заражения кронавирусом в сутки. При этом количество проведенных тестирований превысило один миллион. Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, таких показателей удалось достичь за счет всеобщего тестирования граждан с симптомами ОРВИ и коронавируса.