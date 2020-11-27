Синоптики прогнозируют в выходные на Урале похолодание, слабый ветер и снег

ТАСС, 27 ноября. Небольшое похолодание ожидается в субъектах Уральского федерального округа (УФО) в выходные, в некоторых регионах температура ночью опустится ниже 20 градусов. В части регионов - снег, гололед и слабый неустойчивый ветер, сообщили в пятницу в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 28 ноября] облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью - минус 10-15 градусов, на крайнем севере - до минус 18 градусов, днем - минус 7-12, ветер неустойчивый, слабый", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. Уточняется, что в воскресенье, 29 ноября, ночью по всему региону похолодает до минус 13-18 градусов.

По данным Челябинского гидрометцентра, в субботу на дорогах ожидается гололедица, небольшой снег, в воскресенье и понедельник осадков не ожидается. К понедельнику в регионе похолодает с минус 11-16 ночью в субботу до минус 15-20, в горах и низинах температура опустится до минус 23 градусов, ветер - неустойчивый. В Управлении ГИБДД УМВД России по Курганской области предупредили водителей о том, что в ближайшие сутки в регионе прогнозируют снегопад, который может осложнить обстановку на дорогах области. По данным регионального Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в субботу днем ожидается минус 7-12 градусов, в воскресенье - 8-13 градусов ниже нуля, а в понедельник - минус 10-15, ночью 28 и 29 ноября синоптики обещают до минус 17 градусов, 30 ноября - до минус 19.

В Тюменской области, сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр, 28-30 ноября преимущественно без осадков. Ожидается похолодание, температура днем в эти дни поднимется до минус 6, а ночью местами опустится до минус 22 градусов. В Ханты-Мансийском автономном округе снег ожидается лишь ночью в субботу, все остальные дни без осадков, местами температура ночью опустится до минус 21 градуса, в воскресенье и понедельник до минус 20.

В Ямало-Ненецком автономном округе температура воздуха ночью в выходные дни также опустится до минус 20, осадков не ожидается, в понедельник возможен небольшой снег.