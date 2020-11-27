Свердловские власти продлили дистанционное обучение для 6-8 и 10 классов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Дистанционное обучение для учеников 6-8 и 10 классов в Свердловской области продолжится до 12 декабря, сообщили в оперштабе региона в пятницу.

Свердловские школьники вышли на дистант 9 ноября. Очное обучение сейчас организовано для учащихся первых-пятых классов, а также для учеников 9-х и 11-классов, которым необходимо готовиться к экзаменам.

"Продлевается до 12 декабря период дистанционного обучения для учеников школ и учреждений дополнительного образования всех форм собственности. В общеобразовательных школах при этом дистант распространяется только на учеников 6-8 и 10 классов", - говорится в сообщении.

Общее количество зафиксированных в Свердловской области за время пандемии случаев новой коронавирусной инфекции составляет 45 174. Последние несколько дней число заразившихся приближается к 400, за сутки зафиксировано 399 случаев. В области продолжает действовать масочный режим в местах массового скопления людей и ряд ограничительных мер. Самоизоляция для жителей из групп риска продлена до 7 декабря.