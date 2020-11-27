Эксперт: проблема передачи ВИЧ через инъекции наркотиков актуальна в Сибири и на Урале

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Проблема передачи ВИЧ-инфекции при внутривенном употреблении наркотиков на сегодняшний день особенно актуальна в Сибири и на Урале. Об этом в пятницу сообщил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России, руководитель Международного центра вирусологии Медицинского института РУДН Алексей Мазус.

"В России по-прежнему основной путь передачи - половой. Среди новых случаев ВИЧ-инфекции это половой путь. Но, к сожалению, в наиболее пораженных регионах нашей страны, на Урале, в Сибири, путь через наркотики остается актуальным. Если человек при этом принимает наркотики и не контролирует себя, то он заражается гетеросексуальным или гомосексуальным путями", - сказал он.

Мазус также добавил, что пока нельзя делать официальные выводы, повлияла ли пандемия коронавирусной инфекции на снижение числа новых случаев ВИЧ в России, так как статистика будет в следующем году. "По статистике мы сейчас этого сказать не можем, но теоретически повлияла. Потому что люди менее активно общаются между собой, соответственно, та инфекция, которая передается при близких контактах, неизбежно должна снижаться", - сказал он.