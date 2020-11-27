Ученые, летчики, медики вошли в шорт-лист по выбору имени аэропорта Кургана

ТАСС, 27 ноября. Голосование по выбору имени для аэропорта Кургана началось на сайте Общественной палаты Курганской области, в шорт-лист вошли десять кандидатов, сообщил ТАСС специалист по связям с общественностью палаты Артем Волков.

Ранее Общественная палата Курганской области и правительство региона запустили проект по присвоению имени аэропорту Кургана.

"Мы разместили голосование [по выбору имени аэропорта Кургана] на сайте", - сказал Волков.

Курганцам предстоит выбрать одного из десяти тех, в честь кого назовут аэропорт, голосование завершится 20 декабря. В числе претендентов: советский ученый-медик, хирург, новатор в области полостной хирургии желудочно-кишечного тракта Яков Витебский, летчик-космонавт Юрий Гагарин, советские летчики-асы Сергей Грицевец, Кирилл Евстигнеев и Григорий Кравченко, атаман Ермак Тимофеевич, известный хирург-ортопед, академик РАН, Герой Социалистического Труда Гавриил Илизаров, селекционер и новатор сельского хозяйства СССР, дважды Герой Социалистического Труда Терентий Мальцев, слободчик Царева городища, основатель города Кургана Тимофей Невежин и заслуженный пилот СССР, первый директор аэропорта Кургана Анатолий Чернявский.

В 2018 году по инициативе Общественной палаты РФ прошел конкурс "Великие имена России", в рамках которого 47 аэропортам в 40 регионах Федерации были присвоены имена выдающихся россиян. Тогда Курган не попал в число этих городов. Но, как сообщали в региональной Общественной палате, в ходе реконструкции курганского аэропорта возникла идея все же присвоить ему имя.