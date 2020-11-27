Курганские власти заявили о всплеске мошенничества под видом благотворительности

ТАСС, 27 ноября. Мошенники, обращающиеся якобы от лица замгубернатора с просьбой о перечислении денег на благотворительность, начали массовый обзвон руководителей крупных предприятий в Курганской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона в пятницу.

В связи с пандемией в последнее время множество предприятий, депутатов и обычных жителей стали организовывать благотворительные акции, закупать специальное медицинское оборудование, медикаменты, средства индивидуальной защиты, продукты питания и многое другое для больниц в поддержку медиков, борющихся с коронавирусом.

"В регионе работают мошенники. В последнее время руководители крупных предприятий области начали получать телефонные звонки от неизвестных, которые заявляют, что действуют по поручению одного из заместителей губернатора. Злоумышленники требуют оказать благотворительную помощь на различные цели, они называют сумму и предлагают перечислить деньги на конкретный банковский счет. В правительстве Курганской области официально заявляют, что не имеют отношения к звонкам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявление в полицию по данным фактам уже направлено.