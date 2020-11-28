Эксперт: уральцы осенью стали чаще звонить на телефон доверия из-за тревоги за здоровье

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Жители Свердловской области стали чаще обращаться к специалистам телефона доверия с опасениями за свое здоровье, нежели с беспокойством из-за неизвестности на фоне распространения коронавируса, как это было весной. Также осенью граждане чаще выражают беспокойство из-за снижения уровня доходов, высказывают опасения по поводу потери работы, сообщил ТАСС главный внештатный психотерапевт Минздрава региона, руководитель клиники неврозов "Сосновый бор" Михаил Перцель.

"На линии областного телефона доверия (телефон психологической помощи Минздрава региона), начиная с появления проблемы коронавируса, ожидаемо постепенно возрастает количество звонков, связанных с пандемией. Они не являются превалирующими, это не большинство, но мы замечаем, что последствия распространения коронавируса в жизнь людей вмешиваются. В меньшей степени это проблемы социального порядка, уменьшение доходов, например, но большей частью это, конечно, психологические проблемы - переживания по поводу необходимости соблюдения ограничений и, конечно, переживания по поводу риска заболеть. По отзывам консультантов, по сравнению с первой волной тема неизвестности в связи с эпидемией сменилась тревогой за здоровье близких и себя", - сказал он, уточнив, что телефон доверия существует именно для оказания экстренной психологической помощи.

По словам психотерапевта, к специалистам обращаются как взрослые люди, так и дети. Для детей и подростков в регионе организована отдельная линия психологической помощи.

Перцель также отметил, что сейчас очень важна поддержка соблюдающих карантин людей старше 65 лет не только со стороны психологов, но и со стороны родственников. "Конечно, понимая, что привычный образ жизни у многих людей старшей возрастной группы нарушен в результате необходимости соблюдать осторожность и изоляцию, можно обоснованно прогнозировать, что у части из них возможны и тревожные расстройства, и депрессивные, что консультанты и видят", - уточнил специалист. По его словам, с пожилыми людьми необходимо чаще разговаривать, научить пользоваться интернетом, делать что-то совместно в формате онлайн, привлекать к полезной деятельности. "Человек вообще, по сути, социален, а людям пожилым, которые всю жизнь прожили в общении с другими людьми, чувствовали себя полноценными и нужными членами общества, очень важно и сейчас ощущать, что они часть общества и своей семьи", - добавил Перцель.

Хотя в обществе все возрастает понимание необходимости мер профилактики инфекции, еще встречаются люди, которые не осознали серьезности проблемы, отметил эксперт. Чаще это основано на психологическом защитном механизме отрицания, что не конструктивно, но неосознанно снижает страх. С такими людьми также необходимо работать и доносить информацию о важности соблюдении мер безопасности.