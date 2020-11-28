На Ямале продлили режим повышенной готовности до 15 января

ТАСС, 28 ноября. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) продлили режим повышенной готовности, введенный в регионе в связи с распространением коронавируса, до середины января 2021 года, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО в субботу.

"Режим повышенной готовности на Ямале продляется до 15 января 2021 года", - говорится в сообщении.

В регионе сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции. Жители Ямала, вернувшиеся в регион после поездки сроком более 10 дней (отпуск, лечение, командировка), обязаны сдать тест на коронавирус.

Также на Ямале действует ряд ограничений в сфере услуг: запрещены с 23:00 до 06:00 демонстрация кинофильмов, организация зрелищных и развлекательных мероприятий, оказание услуг общественного питания (кроме точек на вокзалах, заправках, в аэропортах, гостиницах, дистанционной доставки и обслуживания навынос). Усилен режим дезинфекции в общественном транспорте, такси, а также в иных местах массового пребывания людей.

По данным правительства ЯНАО, за все время коронавирусом в регионе заразился 25 951 человек. Большая часть заразившихся (21 268) проживает в населенных пунктах Ямала, из них 4 930 - в Новом Уренгое. Кроме того, 4 683 случая заражения было зафиксировано на месторождениях региона. За все время выздоровел 17 441 человек.