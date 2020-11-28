В Челябинске легковушка вылетела на тротуар с пешеходами

ТАСС, 28 ноября. Легковой автомобиль вылетел на тротуар в Челябинске после столкновения с другой машиной. Пострадали три человека, сообщили ТАСС в ГУ МВД по Челябинской области.

"По уточненной информации, три человека пострадали, они госпитализированы", - сказал собеседник агентства, не уточнив, пострадали прохожие или пассажиры и водители автомобилей.

ДТП произошло днем в субботу, автомобиль Renault Logan под управлением мужчины 1968 года рождения в результате столкновения с машиной Toyota Land Cruiser совершил наезд на ограждение, расположенное на тротуаре, где находились люди.