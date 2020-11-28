Полиция проверит жесткое задержание водителя инспекторами ДПС в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ДПС применили силу при задержании женщины - водителя автомобиля. Она пыталась скрыться от преследования дорожно-патрульной службы в Екатеринбурге. Полиция проведет разбирательство и оценит объективность действий инспекторов ДПС в процессе задержания, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Автомобилистка вела себя неадекватно, оказала сопротивление стражам порядка. В связи с чем им пришлось применить физическую силу. В отношении нарушительницы составлены административные материалы по ст. 12.25 ("Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства"), ст. 12.12 ("Проезд на запрещающий сигнал светофора") и ст. 12.7 ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления") КоАП РФ. По итогам разбирательства будет дана оценка, в том числе объективности принятых инспекторами ДПС мер при пресечении ими нарушений ПДД ", - сказал он.

По его словам, за рулем была женщина 1997 года рождения, не имевшая права управления. Пытаясь скрыться от инспекторов ДПС, водитель "создавал реальную угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения", уточнил Горелых.

В субботу в социальных сетях и СМИ появилось видео, на кадрах которого сотрудники ДПС жестко задерживают водителя, повалив его на землю и применяя силу.