Центр оценки зерна на Урале намерен завершить создание лабораторного комплекса в 2023 году

ТАСС, 29 ноября. Филиал ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки" в Кургане - единственный в Уральском федеральном округе (УрФО) - планирует завершить строительство и оборудование лабораторий для исследований качества пищевых продуктов и анализа плодородия почв до конца 2023 года. Об этом сообщил ТАСС директор курганского филиала центра Андрей Лушников.

Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора области сообщал, что филиал центра в будущем будет выполнять на территории УрФО роль единого лабораторного комплекса - центра услуг Россельхознадзора после того, как здесь создадут лабораторию для исследований качества пищевых продуктов, расширят направления и виды исследований в области карантина растений, а также организуют лаборатории по анализу плодородия почв. Сроки реализации проекта не уточнялись.

"Мы планируем, что [это будет] конец 2023 года", - ответил Лушников на вопрос о том, когда планируется завершить работы по созданию запланированных лабораторий и расширению видов осуществляемых исследований. Он уточнил, что объем необходимого финансирования еще не известен, но проектно-сметные работы ведутся по ряду мероприятий, и уже можно сказать о том, что сумма инвестиций будет масштабной для региона.

Ранее здесь уже запустили работу испытательной лаборатории по оценке качества зерна, инвестиции в нее составили порядка 60 млн рублей. Как отметил Лушников, для проведения исследований в центр уже обращаются заказчики из других регионов - Челябинской и Тюменской областей. Замгубернатора региона Владимир Архипов также подчеркивал, что лаборатория позволит местному бизнесу получать у себя в области документы, подтверждающие качество и безопасность сельхозпродукции, что будет способствовать продвижению курганской продукции на рынке, росту экспорта зерна и продуктов его переработки в другие страны.

"На следующий год: помещение [на] почти 260 кв. м - это расширение лаборатории по карантину растений. И начало ремонта уже большого лабораторного корпуса, 4 тыс. кв. м приблизительно, <...> - уже с расширением направлений исследований: и пищевые продукты, и почвы, и все те, которые необходимы для работы федерального центра", - рассказал собеседник агентства о планах.

В результате здесь смогут проводить комплексные исследования для сельхозпроизводителей. Так, например, аграрии получат возможность узнать, какие питательные вещества находятся в обрабатываемой ими земле, получить рекомендации по использованию удобрений, проведению агротехнических работ. В перспективе центр планирует привлекать к работе специалистов из Курганской государственной сельскохозяйственной академии имени Т. С. Мальцева (КГСХА).

Курганский филиал Центра оценки безопасности и качества зерна создан в апреле прошлого года. Курганская область - индустриально-аграрный регион, где агропромышленный комплекс является одним из системообразующих секторов экономики. На селе проживают около 38% населения региона.