Ученые выпустят книгу об истории Югры и ее народов к 90-летнему юбилею округа

ТАСС, 29 ноября. Ученые выпустят юбилейный том об истории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО), взаимовлиянии русских, манси и ханты к 90-летию региона. Об этом сообщили в воскресенье в департаменте общественных и внешних связей округа.

"Ханты-Мансийский автономный округ - Югра: основные вехи истории" станет памятным и значимым подарком югорчанам ко дню округа. Он будет направлен в музеи и библиотеки округа", - цитируются в сообщении слова заместителя директора департамента Инны Аркановой.

Сейчас издание уже готовится к печати. "Однотомник включает статьи по археологии, этнографии, важнейшим событиям развития Югры - от зарождения государственности у народов, живших на северо-западе Сибири, русского проникновения и освоения Сибири, взаимоотношений и взаимовлияния русских, манси и ханты, меры по созданию национальной автономии и появления деревообрабатывающей, рыбной отрасли, а с начала 60-х годов ХХ века - центра отечественной нефтяной и газовой промышленности, важного источника формирования государственного бюджета Советского Союза и России", - рассказали в департаменте.

В дальнейшем здесь планируют издать многотомное собрание "Академическая история Югры". На конференции по подготовке издания приняли участие сотрудники института российской истории Российской академии наук, института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук, Сургутского государственного университета, Обско-угорского института прикладных исследований и разработок. Позже планируется утвердить концепцию и структуру восьми томов издания.