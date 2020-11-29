Полиция проверит информацию о наезде автомобиля ДПС на жителя Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы проверят информацию о наезде служебного автомобиля инспектора ДПС на пешехода в Асбесте Свердловской области. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как отмечает портал Е1.ru со ссылкой на пострадавшего, сотрудники ДПС якобы ударили молодого человека в голову после отказа выйти из машины, из-за чего он потерял сознание. После этого друзья мужчины сняли на камеру, как его забрали в служебную машину.

Вечером 22 ноября в ОВД Асбеста обратился мужчина 1987 года рождения, который рассказал, что инспектор ДПС на служебном автомобиле наехал на его ногу. 21 ноября 2020 года экипаж ДПС остановил автомобиль Lada под управлением заявителя, на машине отсутствовали государственные регистрационные знаки, у мужчины не было документов на управление транспортом, машину поместили на специализированную стоянку. "На следующий день нарушитель в сопровождении нескольких человек пришел в местное отделение ГИБДД, чтобы забрать свой автомобиль, граждане стали препятствовать выезду с территории ОВД служебного транспорта. В этот момент, возможно, и произошло то, о чем заявитель указывает в своем обращении, после чего стражи порядка вызвали скорую помощь, которая зафиксировала у мужчины ушиб пальца ноги", - сообщил Горелых, отметив, что более точные обстоятельства инцидента выясняются в ходе начавшейся проверки.

Он также уточнил, что вечером 21 ноября при остановке машины инспекторы рядом с водителем обнаружили бутылку со спиртным напитком, а в салоне пахло алкоголем. В итоге сотрудники Госавтоинспекции провели освидетельствование водителя на состояние опьянения - результат оказался отрицательным. При этом молодой человек вел себя агрессивно. "Представители МВД возбудили два административных делопроизводства по ч. 1 ст. 12.3 ("Управление транспортным средством без документов"), а также по 19.3 КоАП РФ ("Невыполнение законных требований сотрудника о предъявлении документов"). Кроме того, полиция составила два протокола об отстранении от управления автомобилем и о задержании транспорта", - пояснил Горелых.

В следственном управлении СК РФ по региону отмечают, что по поступившему от гражданина заявлению территориальным следственным отделом также проводится выяснение всех обстоятельств произошедшего. "Выводы о правовой оценке данной ситуации делать пока преждевременно", - подчеркнули в ведомстве.