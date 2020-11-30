В Свердловскую область прибыл новый зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 "Триумф" уральского полка противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) прибыл на место постоянного базирования в Свердловской области с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ЦВО.

"Железнодорожным составом доставлено около 200 единиц специальной техники и техники обеспечения, а также около 300 военнослужащих. После разгрузки техника в сопровождении экипажей ВАИ передислоцирована в пункт постоянной дислокации, где пройдет полный комплекс работ по обслуживанию. После чего в декабре С-400 "Триумф" заступит на боевое дежурство < ...> ", - говорится в сообщении.

Ранее концерн ВКО "Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны России полк ЗРС С-400. Расчеты провели первые боевые стрельбы в октябре 2020 года.

С-400 "Триумф" предназначен для поражения самолетов-постановщиков помех, самолетов радиолокационного обнаружения и управления, самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей и других современных и перспективных средств воздушного нападения.