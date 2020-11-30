"Далур" ввел в эксплуатацию объекты для разработки курганского месторождения урана

ТАСС, 30 ноября. Компания "Далур" (входит в холдинг "Атомредметзолото", АРМЗ) ввела в эксплуатацию объекты для разработки Хохловского месторождения урана в Курганской области - под нагрузку уже поставлена электроподстанция, готов к приему химикатов склад кислоты, завершены строительно-монтажные работы по водонапорной башне. Об этом сообщил в понедельник начальник отдела по связям с общественностью и региональными органами власти АРМЗ Юрий Мурашко.

"В Шумихинском районе Курганской области введены в эксплуатацию объекты, необходимые для дальнейшей отработки Хохловского месторождения урана. Под нагрузку поставлена подстанция 110/10 кВ, готов к приему химикатов склад кислоты, завершены строительно-монтажные работы по водонапорной башне. Отработка залежей Хохловского месторождения позволит сохранить общий объем добычи урана АО "Далур" <…> на сегодняшнем уровне", - говорится в сообщении.

Директор "Далура" Николай Попонин отметил, что уже с 2021 года основной объем стратегического металла компания планирует добывать именно в Шумихинском районе.

Сейчас также ведутся работы по строительству прирельсовой базы. "Ввод объектов в эксплуатацию позволит предприятию оптимизировать затраты на логистику. В настоящее время перевозки химических реагентов в Шумихинский район производятся с прирельсовой базы АО "Далур" в городе Далматово. Новая прирельсовая база на железной дороге Курган - Челябинск позволит существенно сократить плечо доставки на производственные площадки Хохловского месторождения, также новую базу планируется использовать для перегрузки химических реагентов и дальнейшей транспортировки в Звериноголовский район, где в 2021 году начнутся опытно-промышленные работы на Добровольном месторождении", - пояснил Мурашко.

АО "Далур" - первое в России предприятие, добывающее уран способом подземного выщелачивания. Оно разрабатывает месторождения Зауральского ураново-рудного района (Далматовское, Хохловское и Добровольное), чья сырьевая база оценивается в 18,5 тыс. тонн урана.