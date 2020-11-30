Улицу в городе на Урале назовут именем убитого браконьером инспектора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Улицу в городе Тавде Свердловской области решено назвать в честь охотинспектора Андрея Киргинцева, погибшего в борьбе с браконьерами и посмертно награжденного орденом Мужества. Об этом сообщили в понедельник в департаменте информационной политики региона.

"Новая улица, расположенная в юго-восточной части города Тавды, в границах улиц Щорса-Ломоносова-Сергея Лазо, будет носить имя героически погибшего охотинспектора Андрея Киргинцева. Государственный инспектор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Андрей Анатольевич Киргинцев успешно боролся с браконьерами в труднодоступных территориях Тавдинского городского округа и Таборинского муниципального района более 10 лет", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года в районе озера Баговер Таборинского муниципального района Свердловской области. Во время рейда при проверке документов браконьер выстрелил в инспектора и пытался также выстрелить в его напарника - старшего госинспектора отдела госконтроля по Свердловского области Нижнеобского территориального управления федерального агентства по рыболовству Сергея Ворохобова. В результате нападения Киргинцев погиб, а Ворохобов серьезно пострадал. Браконьера приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима.