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В больницы Тюменской области направили пять новых автомобилей скорой помощи

Три машины останутся в Заводоуковске, еще две - в селах Упорово и Новая Заимка

ТЮМЕНЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Областная больница в городе Заводоуковске Тюменской области получила пять новых автомобилей скорой помощи, два из них будут использовать для помощи жителям удаленных поселков, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения региона.

"Три машины останутся в Заводоуковске, две направлены в села Упорово и Новая Заимка и будут использоваться для обеспечения оказания медицинской помощи тем, кто живет в удаленных поселениях округа. Это в свою очередь приведет к повышению качества и доступности оказания медпомощи населению", - говорится в сообщении.

Машины оснащены электрокардиографами, дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ, аспираторами, пульсоксиметрами, различными средствами для иммобилизации и перемещения больных, а также специальными наборами, такими как акушерский, реанимационный и набор врача скорой помощи. "В них есть все, чтобы проводить в пути мониторинг состояния пациентов на догоспитальном этапе и в случае необходимости реанимацию пострадавших", - отметили в пресс-службе.

Всего Тюменская область получила 13 новых специализированных автомобилей для тюменской станции скорой медицинской помощи и 33 машины для сельских районов.

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