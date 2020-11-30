Реструктуризация бюджетных кредитов Свердловской области высвободила 1,8 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам Свердловской области позволит пополнить доходную часть областного бюджета на 1,8 млрд рублей в 2020 году, сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона в понедельник.

"В результате [реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам] высвобождаются средства областного бюджета: 1,8 млрд рублей - в 2020 году и по 2,7 млрд рублей в год - в 2021-2024 годах. В связи с этим депутаты на том же заседании комитета рассмотрели внесение изменений в закон Свердловской области "Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов", предусматривающий соответствующую корректировку параметров областного бюджета на 2020-2022 годы", - говорится в сообщении.

По словам заместителя губернатора - министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, приведенным в сообщении, 28 сентября 2020 года между Министерством финансов РФ и Минфином Свердловской области заключено дополнительное соглашение, которое предполагает перенос сроков погашения задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным Свердловской области из федерального бюджета, с 2020-2024 годов на 2021-2029 годы.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам регионального парламента Владимир Терешков отметил, что средства в размере 1,8 млрд рублей будут учтены в качестве доходной части бюджета и направлены на обеспечение устойчивой работы экономики региона в период ограничительных мер, связанных с пандемией.

В соответствии с принятыми 21 апреля правками к закону об областном бюджете, доходы бюджета в 2020 году составят 273,4 млрд рублей, а в плановом периоде 2021-2022 годов - 284,1 млрд рублей и 299,2 млрд рублей соответственно. Расходы на 2020 год составят 302,9 млрд рублей, в 2021 году - 300,6 млрд рублей, в 2022-м - 294,9 млрд рублей.