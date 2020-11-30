На 20 км дорог в Кургане планируют построить линии освещения

ТАСС, 30 ноября. Правительство Курганской области планирует построить новые линии освещения на порядка 20 км дорог и улиц в Кургане. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор региона Вадим Шумков в понедельник.

"Начинаем активно строить и новые линии освещения. В течение года только в Кургане будет дополнительно освещено более 20 км дорог и улиц. Ряд линий нового освещения ставятся и в других населеенных пунктах. В следующем году эту работу будем продолжать", - написал Шумков.

Также он отметил, что власти последовательно меняют уличное освещение в административных центрах. "Курган, Далматово, Шадринск, Куртамыш, в ряде других административных центров, превращая наши города и райцентры из подслеповатых в современно и ярко освещенные", - пояснил глава региона.

Ранее местные СМИ сообщали, что местные жители жаловались в социальных сетях на темноту на улицах Шадринска. В частности, указывалось, что якобы из-за плохой освещенности в ноябре здесь погибла женщина, которую в темноте не заметил водитель ассенизаторской машины. Позже прокуратура внесла представление главе города Шадринска за темноту на улицах, которая создавала аварийную ситуацию на дорогах.