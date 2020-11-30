В Тюмени начались клинические испытания вакцины "Эпиваккорона"

"30 ноября на базе Тюменского государственного медицинского университета начались клинические испытания вакцины "Эпиваккорона" Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". На начальном этапе специалисты проводят скрининг пациентов, биохимическое и клиническое обследование, исследование на содержание наркотиков и алкоголя", - говорится в сообщении.

ТЮМЕНЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Клинические испытания вакцины "Эпиваккорона", разработанной новосибирским научным центром "Вектор", начались в Тюмени. На начальном этапе добровольцы пройдут обследования, по итогам которых участников пригласят на следующий этап - вакцинацию, сообщил в понедельник оперативный штаб региона.

В оперштабе добавили, что 2 декабря прошедших отбор участников пригласят на следующий этап - вакцинацию. Все добровольцы застрахованы компанией "Вектор" на различные случаи: от ухудшения здоровья до инвалидности. Исследование рассчитано на полгода.

Исследуемая вакцина должна обеспечить выработку специфического стойкого иммунитета к COVID-19 сроком не менее чем на 6 месяцев, уточнили в пресс-службе.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил, что вакцина центра "Вектор" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований на добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах.