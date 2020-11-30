КНР приостановит рейс "Уральских авиалиний" Екатеринбург - Сиань из-за случаев COVID-19

ПЕКИН, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Китая приостановят на четыре недели выполнение рейса российского перевозчика "Уральские авиалинии" Екатеринбург - Сиань (провинция Шэньси в центральной части страны). Из опубликованного в понедельник заявления Управления гражданской авиации Китая следует, что это решение принято после выявления коронавирусной инфекции у прибывших в КНР на борту самолета пассажиров.

По данным ведомства, на выполненном 18 ноября рейсе U63763 выявили десять пассажиров с коронавирусом. Сообщение по этому маршруту будет приостановлено на четыре недели, начиная с 7 декабря.

В начале ноября власти Китая сообщили о временной приостановке въезда из России лиц, имеющих действительные китайские визы и вид на жительство. Данные меры не касаются лиц, имеющих дипломатические, служебные визы, визы вежливости и визы категории С. Заявление на получение визы также могут подать те иностранцы, которым "необходимо срочно въехать в Китай". Согласно заявлению посольства КНР в РФ, данные меры являются временными и приняты в ответ на эпидемическую ситуацию.

4 июня Управление гражданской авиации КНР опубликовало положение, регламентирующее международное авиасообщение Китая в условиях пандемии. Согласно документу, авиакомпания на неделю лишается права обслуживать рейсы, если число инфицированных коронавирусом пассажиров на обслуживаемых ею бортах превысит пять. Если число инфицированных достигнет десяти, пауза в работе составит четыре недели. Власти Китая ранее уже приостанавливали рейсы между Россией и КНР авиакомпаний "Икар", Air China, "Аэрофлот" и Azur Air.