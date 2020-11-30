Городская больница Екатеринбурга получила партию аппаратов ИВЛ стоимостью 18 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Городская клиническая больница № 40 в Екатеринбурге получила партию из шести аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) стоимостью 18 млн рублей. Аппараты были переданы Фондом святой Екатерины в понедельник, сообщает пресс-служба организации.

"Партию из шести аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) стоимостью около 18 млн рублей передал сегодня Фонд святой Екатерины городской клинической больнице № 40. Аппараты Puritan Bennett зарекомендовали себя как надежные, функциональные и долговечные. Уже буквально завтра они начнут работать в отделениях больницы", - говорится в сообщении.

Как отметил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев, поставка аппаратов ИВЛ - часть большого проекта по оказанию помощи медикам в условиях пандемии. "Не так давно фонд закупил для больниц региона 64 кислородных концентратора, идет монтаж кислородопроводов в лечебные учреждения, продолжаются работы по обеспечению врачей средствами индивидуальной защиты", - приводит пресс-служба слова Андреева.

По словам главного врача ГКБ № 40 Александра Прудкова, сейчас во всех корпусах больницы развернуто 1 065 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. "Новые аппараты ИВЛ позволяют полностью завершить модернизацию парка наркозно-дыхательного оборудования, а это означает, что нашим пациентам будет оказана самая эффективная медицинская помощь", - подчеркнул Прудков.

Всего с начала пандемии в Свердловской области зафиксировано 46 326 случаев заражения коронавирусом. Общее число выписанных достигло 38 544, умерли 1 027 человек.