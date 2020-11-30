Карантин по коронавирусу объявили в 12 классах в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Учащиеся 12 классов школ в Челябинской области отправлены на карантин по коронавирусу. Об этом в понедельник журналистам сообщила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

"Сегодня на карантине, в основном, по ОРВИ у нас 91 класс из общего количества свыше 20 тысяч классов. По коронавирусу у нас на карантине только 12 классов, все они в Снежинске", - сказала Коузова.

Она добавила, что сейчас школы региона проводят обучение в основной массе очно. Речи о переходе на дистанционные формы обучения пока не идет. Массовые мероприятия в школах пока не проводятся, но новогодние праздники с соблюдением санитарных норм и ограничений будут проходить.

По данным областного Минздрава, на утро 30 ноября в регионе подтвержден 26 651 случай заражения коронавирусом (плюс 284 новых подтверждения ко вчерашнему дню). Продолжают лечение 8 593 человека. Всего 17 134 пациента выздоровели и выписаны из больниц.