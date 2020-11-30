Власти Курганской области направят 17 млн рублей на поддержку возвращения жителей в регион

ТАСС, 30 ноября. Правительство Курганской области утвердило программу по оказанию содействия переселению в регион соотечественников на 2021-2025 годы с финансированием в 17 млн 787,2 тыс. рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Курганская область является одним из 10 регионов РФ, которые демонстрируют наиболее низкие социально-экономические показатели. В частности, здесь наблюдается высокий миграционный отток и высокий уровень безработицы - на протяжении многих лет численность трудоспособного населения сокращается, люди находят работу в соседних регионах.

"Общий объем финансирования [программы] - 17 787 200 рублей, в том числе по годам: 2021 год - 5 733 700 рублей, 2022 год - 5 733 700 рублей, 2023 год - 6 190 000 рублей, 2024 год - 64,9 тыс. рублей, 2025 год - 64,9 тыс. рублей", - говорится в приложении к постановлению.

Благодаря реализации программы в регион планируют привлечь за пять лет не менее 1,1 тыс. человек - по 220 в год. Для сравнения, за предыдущий период реализации программы - с 2013 года до 2020 года - в регион переехал 1 441 участник программы (с учетом их членов семьи - 3 008 человек), отмечается в документе.

В частности, власти намерены проводить презентации программы в странах проживания соотечественников, а также осуществлять постоянные консультации. "Миграция, воздействуя на демографическую ситуацию, является важным фактором изменения численности населения Курганской области в первую очередь трудоспособного возраста", - подчеркивается в документе.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на пресс-службу губернатора области, что в первом полугодии этого года в Курганской области впервые более чем за десять лет зафиксировали миграционный прирост населения - почти 250 человек. В регионе был запущен проект "Курганская область зовет" по аналогии с "Дальневосточным гектаром", в результате жители области и те, кто хочет в нее переехать, получили возможность приобрести бесплатные участки земли для строительства дома. Кроме того, можно взять ипотеку на льготных условиях, компенсировать часть средств на приобретение или строительство жилья. Также людям предлагают начать свой агробизнес с помощью правительства, для этого предусмотрены льготные займы под 0,1% годовых, гранты и субсидии на семейные фермы, а также земля на выгодных условиях.