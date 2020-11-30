Общественный транспорт Ноябрьска оборудуют камерами видеонаблюдения до 2021 года

ТАСС, 30 ноября. Пассажирский транспорт города Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где проживают более 100 тыс. человек, оборудуют камерами видеонаблюдения до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в понедельник.

"В Ноябрьске пассажирский транспорт оборудуют системой видеонаблюдения. Камеры установлены уже более чем в 20 автобусах. До конца года предприятие "Пассажирские перевозки" планирует обеспечить видеонаблюдением весь автопарк", - говорится в сообщении.

По словам директора предприятия Олега Харченко, такие меры будут дисциплинировать и водителей, и пассажиров. Он подчеркнул, что в первую очередь камеры устанавливаются для безопасности пассажиров.

"Сейчас обеспечению антитеррористической защищенности уделяется очень много внимания. Трансляция с нескольких точек позволяет оценить обстановку как в салоне, так и по внешнему периметру автобуса. Данные транслируются на наш сервер. В дальнейшем это может помочь разрешить любую конфликтную ситуацию", - приводит пресс-служба слова Харченко.