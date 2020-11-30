Власти Ямала и "Яндекс" заключили соглашение о развитии цифровой экономики

ТАСС, 30 ноября. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и генеральный директор "Яндекса" Елена Бунина подписали соглашение о сотрудничестве в социально-экономической сфере и цифровизации округа. Оно позволит сторонам совместно развивать цифровую экономику, образовательную среду и наращивать кадровый потенциал, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО в понедельник.

"В рамках документа правительство региона и "Яндекс" планируют совместно развивать цифровую экономику, образовательную среду, наращивать кадровый потенциал, поддерживать предпринимательство и социальные инициативы. Регион, в частности, заинтересован в новых цифровых сервисах, направленных на повышение качества государственного управления, госзакупок, строительства, образования, медицины и других сфер", - говорится в сообщении.

По словам Буниной, часть сервисов "Яндекса" уже работают на Ямале - это Яндекс.Учебник, Яндекс.Лицей и другие. "Мы готовы предложить возможности Яндекс.Облака, которые можно использовать в различных сферах, от телемедицины до науки. Сегодняшний меморандум позволит сделать наши совместные инициативы максимально доступными для всех жителей региона", - приводит пресс-служба слова Буниной.

В правительстве отметили, что к цифровой платформе Яндекс.Учебник подключены более 37 тыс. ямальских школьников и более 2 тыс. педагогов. Сервис позволяет отслеживать прогресс учащихся, общаться со всем классом и отдельными учениками, использовать интерактивную библиотеку из 350 000 заданий, а также быстро готовиться к урокам.

"Один из моих приоритетов - программа повышения качества образования. Это гораздо сложнее, чем просто построить новую школу, нужно наладить учебный процесс, сделать его современным. Поэтому мы заинтересованы в качественных цифровых сервисах. Помимо этого, нас интересуют решения в области умной аналитики, которые позволят эффективно развивать систему госуправления, закупки", - подчеркнул глава региона.

В пресс-службе добавили, что сотрудничество также направлено на развитие предпринимательства. Жители округа могут зарегистрироваться самозанятыми и сотрудничать с "Яндекс.Такси". Самозанятым, которым по умолчанию доступна льготная налоговая ставка, не нужно посещать налоговые службы для подачи деклараций. Сотрудничать с "Яндекс.Такси" самозанятые могут напрямую, а вновь подключенным полагается налоговый вычет в размере 10 000 рублей. В 2020 году к нему добавляется налоговый бонус 12 130 рублей.