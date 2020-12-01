В Челябинске столкнулись скорая и легковой автомобиль

ЧЕЛЯБИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД в Челябинске устанавливают обстоятельства столкновения легкового автомобиля с машиной скорой помощи, ехавшей со спецсигналами. В результате ДТП его участникам потребовалась медицинская помощь, сообщили ТАСС в вторник в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по городу.

"Сегодня в 07:05 (05:05 мск) на улице Курчатова, 2/1, на регулируемом перекрестке произошло столкновение двух автомобилей: автомобиля медицинской помощи Ford и автомобиля Renault. По предварительной информации, скорая двигалась с включенными световыми и звуковыми сигналами. Помощь [участникам ДТП] оказана на месте. Пока о пострадавших информации нет", - сказали в отделении.

Обстоятельства автоаварии устанавливаются.