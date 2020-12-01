В Кургане осудили супружескую пару за принуждение к проституции

ТАСС, 1 декабря. Муж и жена осуждены на 3 и 5 лет лишения свободы соответственно за организацию предоставления платных интимных услуг и принуждение к занятию проституцией в Кургане. Суд установил, что семейная пара организовала специальный салон и привлекла к работе в нем 12 девушек, в том числе пять несовершеннолетних, сообщили во вторник в пресс-службе прокуратуры региона.

"Курганским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении семейной пары, организовавшей в Кургане занятие проституцией другими лицами, в том числе несовершеннолетними (ч. 3 ст. 240, п. "в" ч. 2 ст. 241 УК РФ). <…> Суд признал подсудимых виновными, назначив супругу наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а супруге - 5 лет лишения свободы, которое ей отсрочено до достижения ребенком 14-летнего возраста <…>", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что подсудимые с сентября 2015 года по 25 февраля 2019-го организовали в Кургане фирму по оказанию платных интимных услуг. Как рассказали в прокуратуре, злоумышленница летом 2018 года вовлекла двух несовершеннолетних в занятие проституцией, уговаривая и обещая быстрый заработок. "После того, как в январе 2019 года одна из них решила перестать заниматься проституцией, злоумышленница принуждала ее продолжить данную деятельность, в том числе угрожала применением насилия", - добавили в ведомстве.