"Газпром" направит на развитие газоснабжения в Югре 5,76 млрд рублей до конца 2025 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 декабря. /ТАСС/. ПАО "Газпром" и правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры подписали программу развития газоснабжения и газификации региона. Инвестиции компании составят 5,76 млрд рублей, сообщили в пресс-службе "Газпрома" во вторник.

"Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на пятилетний период - 2021-2025 годы. Инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме 5,76 млрд рублей", - сообщили в компании.

Согласно документу, компания построит два газопровода-отвода с газораспределительными станциями (ГРС) и межпоселковые газопроводы от них. "Это повысит надежность газоснабжения городов Нефтеюганск и Пыть-Яха, создаст условия для газификации поселков Зеленоборск и Каркатеевы. Предусмотрено также сооружение газопровода-отвода и ГРС в поселок Коммунистический", - уточнили в "Газпроме".

В пресс-службе уточнили, что правительство региона обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 11 котельных и предприятий, 1,25 тыс. домовладений.

На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 39,9%, в том числе городов - 40,2%, сельской местности - 38%.