Военные химики продезинфицировали в ноябре более 70 школ в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие отдельной бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа в ноябре провели дезинфекцию помещений более 70 школ в Свердловской области, сообщила во вторник пресс-служба округа.

"К специальной обработке из состава подразделений РХБ защиты привлечены расчеты, оснащенные комплексами аэрозольной дезинфекции КДА-1 и ранцевыми распылителями. Военнослужащие провели дезинфекцию входных групп, коридоров, спортивных и актовых залов, а также гардеробных и холлов образовательных учреждений", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что отдельные военнослужащие, задействованные в обработке школ, принимали участие в мероприятиях дезинфекции социальных учреждений Италии и Сербии в составе сводного отряда Министерства обороны РФ.

Решение о проведении дезинфекции в учебных заведениях региона командование округа приняло в ответ на обращение Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

С 30 ноября губернатор Свердловской области разрешил вернуться в школы на очное обучение ученикам 9-х классов. Сейчас очно учатся также ученики 11-х классов, а также классов с первого по пятый. Остальные дети в регионе учатся удаленно.

В Свердловской области на 30 ноября был зафиксирован 381 новый случай инфицирования коронавирусной инфекцией. Девять человек за сутки скончались. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии - 46 326, умерших 1 027 человек.