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"Газпром" инвестирует 6,5 млрд рублей в развитие газификации Тюменской области

Средства направят до 2026 года

ТЮМЕНЬ, 1 декабря. /ТАСС/. "Газпром" нарастит инвестиции в развитие газоснабжения и газификации Тюменской области до 6,5 млрд рублей в 2021-2025 годах. Соответствующую пятилетнюю программу подписали председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщила пресс-служба компании.

"В 2021-2025 годах "Газпром" в семь раз нарастит инвестиции в развитие газоснабжения и газификации Тюменской области - до 6,5 млрд руб.", - говорится в сообщении.

Программа предусматривает строительство двух газопроводов и газораспределительных сетей (10,1 километра), трех межпоселковых газопроводов (161,6 километра), внутрипоселковых газопроводов (125,9 километра), газификацию 2 377 квартир в 10 населенных пунктах, 12 котельных и промпредприятий. Прирост в газификации составит 0,33%, прирост потребления газа - 227,5 млн кубометров в год, из которых 184,8 млн приходится на население.

В пресс-службе добавили, что "Газпром" построит газопроводы и газораспределительные станции "Ишим" и "Демьянка", еще три ГРС реконструирует. "Это, в том числе, создаст условия для подключения перспективных потребителей в шести районах - Ишимском, Казанском, Тобольском, Тюменском, Уватском и Ярковском. Среди них - резиденты развивающегося индустриального парка "Богандинский", - уточнили там.

Теги
РоссияМиллер, Алексей БорисовичТюменская областьМоор, Александр Викторович
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