Более 3 млн человек приняли участие в мероприятиях конгресса по улучшению экологии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Свыше 3 млн пользователей уже присоединились к мероприятиям Всероссийского конгресса "Промышленная экология регионов" ("Уралроспромэко"). Об этом сообщила член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, соорганизатор конгресса Юлия Корнеева на брифинге организаторов V конгресса в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Итоговая аудитория за год работы [конгресса], охват - более 3 млн пользователей и просмотров более 5 млн", - сказала она.

Корнеева добавила, что в рамках конгресса, который начался в январе, организаторы создали цикл передач по повышению качества жизни россиян. Эксперты, по ее словам, в режиме онлайн обсуждали все темы, которые традиционно обсуждались на офлайн-мероприятиях "Промышленной экологии регионов". Всего было проведено 20 встреч. Основными темами стали промышленная экология, нацбезопасность и IT-технологии, жилищные проблемы. Также в ходе проведения конгресса была создана новая платформа пищевой безопасности регионов.

Дополнительно в 2020 г., сообщила Корнеева, было проведено 7 межконгрессных мероприятий, в ходе которых были, в том числе сформированы темы для работы на 2021 г.: экологическое страхование, развитие платформы пищевой безопасности, пространственное развитие территории, развитие Арктики.

Основная тема V Конгресса и международной площадки прямого диалога "Уралроспромэко" "Устойчивое развитие регионов и повышение качества жизни граждан - ключевой вектор взаимодействия государства и общества".