Свердловская область получит 1 млрд рублей на мероприятия нацпроекта "Экология"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области получат порядка одного миллиарда рублей из федерального бюджета на реализацию ключевых мероприятий по нацпроекту "Экология". Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов на брифинге организаторов V Всероссийского конгресса "Промышленная экология регионов" в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Очистка Черноисточинского водохранилища - это нацпроект "Экология", общая сумма - порядка 470 млн рублей. Кроме того, на реализацию мероприятия в рамках проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" - рекультивации Широкореченского полигона ТКО в Екатеринбурге - будет получена почти такая же сумма, это тоже мероприятие трех лет. Также мы надеемся, что из федерального бюджета нам будет выделено порядка 140-150 млн рублей на приобретение лесопожарной техники", - сказал он.

Кузнецов отметил, что уже в следующем году из федерального бюджета выделят более 130 млн рублей на очистку Черноисточинского водохранилища - главного источника питьевого водоснабжения Нижнего Тагила.

Работа над нацпроектом "Экология" ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии. Ряд задач нацпроекта продлен до 2030 года в соответствии с национальной целью "Комфортная и безопасная среда для жизни". Ожидается создание устойчивой системы обращения с отходами, снижение в два раза опасного загрязнения воздуха, ликвидация наиболее опасных свалок и оздоровление водоемов.