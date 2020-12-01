Законопроект об экологическом страховании лесов передали в свердловское Заксобрание

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Законопроект об экологическом страховании лесов на территории Уральского федерального округа (УФО) передан в Законодательное собрание Свердловской области. Об этом сообщила член экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, президент АНО "Уралроспромэко" Юлия Корнеева на брифинге в Уральском региональном информационном центре ТАСС во вторник.

Ранее Корнеева заявляла, что регионы УФО получили предложение стать пилотными в России по внедрению экологического страхования леса от чрезвычайных ситуаций.

"Все, что касается экологического страхования, могу сказать, что только мы профессионально этим занимаемся. Мы предлагаем организовать рабочую группу на территории УФО. Нами подготовлен законопроект об экологическом страховании, который мы отнесли в Законодательное собрание Свердловской области. Сейчас документы находятся на экспертном заключении", - сказала она.

Корнеева также предложила организовать рабочую группу по вопросам экологического страхования на Урале. "Мы работаем. Будем подбирать возможности для продвижения", - добавила она.

В августе прошлого года ТАСС сообщал, что Национальный союз агростраховщиков (НСА) предложил внедрить в 2021 году страхование лесов для арендаторов лесных участков в трех пилотных регионах Сибири - Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Инициатива по введению страхования лесного фонда в России уже обсуждалась в Госдуме в 2017 году, однако не была тогда поддержана профильными комитетами, основной проблемой стали источники финансирования - арендаторы были не готовы платить страховые взносы.

В этом году на Урале произошел ряд крупных лесных пожаров. Только в Ханты-Мансийском автономном округе в 2020 году площадь природных пожаров превысила 100 тыс. га. Так, например, от огня пострадали заповедник "Денежкин Камень" и перевал Дятлова в Свердловской области, окрестности озера Тургояк и Ильменский заповедник в Челябинской области.