В Югре возбудили дело на директора компании, ударившего женщину в кабинете у мэра Мегиона

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 декабря. /ТАСС/. Гендиректор компании, проводившей капремонт жилых домов в городе Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ударил представителя предприятия, которая осуществляла контроль и приемку работ. Возбуждено дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Лангепасским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по ХМАО - Югре возбуждено уголовное дело в отношении одного из предпринимателей города Мегиона. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"), - говорится в сообщении.

По версии следствия, инцидент произошел в ходе совещания в кабинете главы Мегиона. Подозреваемый, генеральный директор ООО, проводившего капремонт многоквартирных домов, после отказа принять работы и подписать документы из-за несоблюдения обязательств по контракту, нанес не менее трех ударов рукой в голову представительнице компании, осуществляющей контроль и приемку работ по ремонту объектов капитального строительства.