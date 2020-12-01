"Газпром" инвестирует в газификацию и газоснабжение ЯНАО более 560 млн рублей до 2025 года

ТАСС, 1 декабря. ПАО "Газпром" вложит более 560 млн рублей в развитие газоснабжения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2021-2025 годах. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе "Газпрома".

"Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на пятилетний период - 2021-2025 годы. Инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме 561,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

Согласно документу, компания проведет реконструкцию газопровода-отвода к города Лабытнанги, Салехард и Харп, построит газораспределительную станцию для газификации села Харсаим.

На 1 января 2020 года уровень газификации ЯНАО составил 48,3%, в том числе городов - 54,3%, сельской местности - 30,6%.