В больницах Свердловской области установили дополнительные резервные источники питания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Энергетики перед наступлением зимы провели технический аудит электросетей лечебных учреждений Свердловской области. Об этом губернатору региона Евгению Куйвашеву рассказал директор компании "Россети Урал" Владимир Болотин, сообщил во вторник департамент информационной политики области.

"Владимир Болотов рассказал, что по результатам проведенного компанией технического аудита схем электроснабжения 41 лечебного учреждения, работающего с COVID-19, в том числе 20 запитанных от сетей иных собственников, установлено 13 дополнительных РИСЭ - резервных источников снабжения электрической энергией", - говорится в сообщении.

По состоянию на 1 декабря в больницах Свердловской области в тяжелом состоянии находятся 582 заболевших коронавирусом, из них 226 - на аппаратах ИВЛ. Состояние 3892 пациентов оценивается как средней тяжести. За последние сутки в регионе зарегистрировано 367 новых случаев COVID-19, 10 из ранее заболевших умерили. Всего с начала пандемии в Свердловской области зарегистрировано 46693 случая заболевания, умерли 1037 человек.