В Екатеринбурге задержали участников группировки, укравшей автомобили на 10 млн рублей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Полиция в Екатеринбурге пресекла деятельность преступной группировки, которая похитила как минимум 12 иномарок общей стоимостью 9,5 млн рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области совместно с коллегами из отдела уголовного розыска управления МВД России по городу Екатеринбургу пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в серии краж автомобилей импортного производства. В настоящее время задокументированы 12 эпизодов противоправной деятельности. Причиненный ущерб составил более 9,5 миллиона рублей", - сказала Волк.

Злоумышленники специализировались на кражах корейских легковых машин и японских внедорожников. Машины с сигнализацией они открывали с помощью код-грабберов и ретрансляторов сигнала бесконтактных электронных ключей, а после похищения устанавливали перепрограммированные электронные блоки управления двигателем и краденые номера.

Всего задержано семь человек, четверо из которых ранее уже были судимы за аналогичные преступления. Им предъявлено обвинение в краже, совершенной организованной группой. Фигуранты отпущены по подписку о невыезде. На данный момент найдено пять похищенных машин. После проведения следственных действий их вернут владельцам.