Синоптики прогнозируют на Урале метели и похолодание по ночам в начале декабря

ТАСС, 1 декабря. Похолодание до минус 26-28 градусов ожидается в регионах Уральского федерального округа в ближайшие три дня. В ряде регионов также ожидается изморозь, в Ямало-Ненецком автономном округе - снег и метель, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Свердловской области 2 декабря] переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью минус 14-19 градусов, в горах и низинах - минус 21-26 градусов, днем - минус 8-13, ветер неустойчивый, слабый", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра, который отмечает, что низкие ночные температуры сохранятся и в четверг, 3 декабря.

По данным Челябинского гидрометцентра, в регионе до конца недели осадков не ожидается, в среду - туманы, изморозь, гололедица на дорогах. Температура воздуха в регионе ночью в горах опустится до минус 27-28 градусов, днем - до минус 9-15, в низинах до минус 17. В Курганской области, сообщает региональный гидрометцентр, осадков также не ожидается, температура воздуха в ночные часы местами опустится до 27 градусов ниже нуля, днем - минус 13-18.

В Тюменской области, по данным Обь-Иртышского гидрометцентра, осадков не ожидается, в среду - изморозь. Температура ночью опустится до минус 20-26, днем - 13-18 ниже нуля. В Ханты-Мансийском автономном округе до конца недели - изморозь, в пятницу - небольшой снег, температура воздуха ночью в ближайшие три дня от 12 до 18 градусов, днем - 6-14 ниже нуля.

В Ямало-Ненецком автономном округе в среду и четверг ожидается метель в отдельных районах, небольшой снег, порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит 6-14 градусов ниже нуля, в дневные 3-10 ниже нуля.