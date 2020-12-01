"Уралмашзавод" получил более чем 200 млн рублей прибыли впервые за 14 лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Крупнейший российский производитель оборудования для горнодобывающей, металлургической и атомной отраслей "Уралмашзавод" (УЗТМ, входит в группу УК "УЗТМ-КАРТЭКС") планирует получить чистую прибыль по МСФО на уровне 200 млн руб. по итогам 2020 г. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия во вторник.

"Прогноз по итогам 2020 года. Выручка: около 13,6 млрд руб. Чистая прибыль: на уровне 200 млн руб.", - сообщили в пресс-службе.

На предприятии подчеркнули, что завод по итогам третьего квартала 2020 г. впервые за 14 лет получил чистую прибыль по МСФО в размере 211 млн руб. За аналогичный период прошлого года чистый убыток компании составил 975 млн руб. Показатель EBITDA вырос почти в два раза - с 558 млн руб. до 1 млрд руб.

По информации пресс-службы, положительная динамика финансовых показателей обусловлена реализацией масштабной программы по повышению эффективности бизнес-процессов. При финансовой поддержке основного акционера УЗТМ - Газпромбанка - с 2018 года завод обновил основные мощности, внедрил новые технологии на всех этапах производства, а за счет изменения бизнес-процессов существенно сократил издержки.

"Уралмашзавод" - один из лидеров российского рынка оборудования для металлургии, горнодобывающей промышленности, промышленности строительных материалов и энергетики. С 2016 года завод входит в УК "УЗТМ-КАРТЭКС", которая является основным акционером предприятия. Доли остальных участников не раскрываются.