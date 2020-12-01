Власти Югры планируют компенсировать до 80% затрат на инвестпроекты по туризму

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 декабря. /ТАСС/. Инвестиционные проекты в сфере развития туристической инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры могут получить субсидии с 2021 года. Об этом сообщил журналистам директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев.

"В новой государственной программе поддержки туризма в автономном округе планируем оказывать поддержку инвестиционным проектам в сфере развития туристкой инфраструктуры. Планируем компенсировать до 80% от понесенных инвестором затрат. Максимальная сумма составит 3 млн рублей", - сказал он.

Он добавил, что департамент совместно с Минприроды РФ, окружным департаментом недропользования и природных ресурсов и органами местного самоуправления готов оказывать содействие в предоставлении земельных участков для реализации таких проектов.

По его словам, в их числе, в частности, создание в деревне Усть-Манья в Березовском районе туристической деревни Manya Village, в которой планируется построить 15 домов и административный центр. В деревне будут созданы условия для замещения "дикого" туризма на организованный с целью сохранения природы.