Расходы на пандемию в Челябинской области составляют почти 20 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Расходы, предусмотренные властями Челябинской области на борьбу с пандемией коронавируса, на текущий момент составляют почти 20 млрд рублей, из которых 11 млрд рублей - средства федерального бюджета. Об этом во вторник журналистам сообщил министр финансов региона Андрей Пшеницын.

"Совокупные расходы текущего года, связанные с пандемией, которые предусмотрены, на сегодня составляют почти 20 млрд рублей, из которых 11 млрд рублей - это средства федерального бюджета, а остальные - наши собственные. Сумма недополученных от плана налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, в связи с экономической ситуацией, по нашему прогнозу, в 2020 году будет порядка 15 млрд рублей", - сказал министр.

По данным Минздрава Челябинской области, на утро 1 декабря в регионе подтвержден 26 941случай заражения коронавирусом (плюс 290 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Продолжают лечение 8 702 человека. Всего 17 305 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.