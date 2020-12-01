Число инфицированных COVID-19 детей в Свердловской области за неделю выросло почти вдвое

По данным оперативного штаба, на 1 декабря 16,5% от всех заразившихся в регионе за неделю составляют пациенты в возрасте до 18 лет, неделю назад, 24 ноября, этот показатель был 9,7%.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Процент детей, заразившихся коронавирусной инфекцией, в Свердловской области за неделю увеличился почти в два раза. На прошлой неделе этот показатель составлял 9,7%, на 1 декабря - 16,5%, следует из данных, опубликованных во вторник оперативным штабом.

Зафиксировано снижение числа новых случаев среди уральцев в возрасте от 18 до 29 лет - на 2,6%. Меньше на 7,7% было случаев заболеваемости жителей региона в возрасте от 30 до 49 лет, сообщает штаб. Небольшой рост регистрируется в возрастных группах 50 - 64 года и старше 65.

Общее количество случаев новой коронавирусной инфекции превышает в регионе 46 тыс. В Свердловской области открыты парки, скверы, гостиницы, кафе, рестораны, торговые точки и крупные магазины, работает ряд предприятий сферы услуг. 12 октября губернатор региона Евгений Куйвашев запретил размещение зрителей в фан-зонах концертов, закрыл детские игровые комнаты в торговых центрах и рекомендовал работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

Зрители не могут присутствовать на спортивных и физкультурных мероприятиях в закрытых помещениях, другие массовые мероприятия и спортивные мероприятия на открытых площадках разрешены с участием 50% зрителей. В регионе продлена до 7 декабря самоизоляция для жителей от 65 лет и старше и людей с хроническими заболеваниями.